GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (8 Mayıs) Dolar ne kadar oldu?

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DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,3010 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde tamamladı. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 105,6 seviyesinde bulunuyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,7260'dan satılıyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Küresel piyasalarda, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması yön arayışını öne çıkarıyor.

Analistler, ABD'de bu hafta veri takviminin zayıf seyrettiğini aktararak, sözle yönlendirmede bulunan Fed yetkililerinin temkinli duruşunu korumasının yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Dün açıklamalarda bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bir faiz indirimini desteklemesi için enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gittiğini gösteren çok sayıda pozitif enflasyon verisi görülmesi gerektiğini anlattı.

Fed'in uzun süre faiz oranlarını sıkı tutmasını beklediğini dile getiren Kashkari, enflasyon göstergelerinin işbirliği yapmaması halinde faiz artırımı olasılığını dışlamadığını söyledi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını kaydetti.