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MASMEK'lerde Güz Dönemi Kurs Kayıtları Başladı

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MASMEK'lerde Güz Dönemi Kurs Kayıtları Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri bünyesinde verilen MASMEK'te güz dönemi kurs kayıtları, 20 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri bünyesinde verilen MASMEK'te güz dönemi kurs kayıtları, 20 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. Yunusemre Atatürk Gençlik Merkezi, Şehzadeler Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi ve Selendi Gençlik Merkezi'nde verilecek kurslara son başvurunun 20 Ekim olduğu, kursların ise 1 Kasım itibariyle başlayacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde her yaştan vatandaşın kendilerini istedikleri alanda geliştirebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda (MASMEK), güz dönemi kurs kayıtları alınmaya başlandı. Yunusemre Atatürk Gençlik Merkezi, Şehzadeler Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi ve Selendi Gençlik Merkezi'nde verilecek kurslara son başvurunun 20 Ekim olduğu belirtilirken, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu da vurgulandı.

Kurslar 1 Kasım'da Başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonuyla her yaştan Manisalıya kurs imkanı sağladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, "Gençlik merkezlerimizde MASMEK Güz Dönemi kurs kayıtlarımız bugün itibariyle başladı ve 20 Ekim tarihine kadar devam edecek. 1 Kasım'da kursları başlatacağız. Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı kontenjan ve maske takma zorunluluğu olduğunu belirtiyor, hemşehrilerimizi kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Yunusemre Atatürk Gençlik Merkezi, Şehzadeler Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi ve Selendi Gençlik Merkezine başvurular için gerekli evraklar şöyle: HES Kodu, Sicil Numarası (0236 2314580 numaralı Manisa Büyükşehir Belediyesi hattından alınacak), 1 Adet Fotoğraf ve Kimlik Fotokopisi.

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