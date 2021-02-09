LG K41s kampanyası uzatıldı

LG Electronics (LG), ocak ayı içerisinde Türk Telekom ortaklığı ile gerçekleştirdiği LG K41s kampanyasını yoğun ilgi üzerine uzattı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat 2021'e kadar, Türk Telekom mağazalarından LG K41s satın alan tüketicilerin, 279'ar TL tutarındaki ilk iki taksiti Türk Telekom tarafından ödeniyor.

Multimedya özelliklerini uygun fiyata sunan LG K41s, yüksek çözünürlüklü ana kameranın yanı sıra, geniş açılı lens, derinlik sensörü ve bir makro kameraya sahip. 6.5 inç 20: 9 HD + FullVision ekranı sinematik bir orantı sunan LG K41s, gerçekçi 7.1 kanal deneyimi için 4.000mAh pile, DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemine ve dayanıklılık için MIL-STD-810G American Askeri Dayanıklılık Sertifikasına sahip.

Cihazın temel özellikleri şu şekilde:

"Çip: 2.0 GHz Octa-Core, Ekran: 6.55-inch 20: 9 HD+ FullVision Ekran, Hafıza: 3GB RAM/ 32GB ROM/ microSD (2TB'e kadar)

Kamera: Arka: 13MP Standart Kamera/ 5MP Süper Geniş Açılı Kamera/ 2MP Makro Kamera/ 2MP Derinlik Sensör, Ön: 8MP Standart Kamera, Pil: 4,000mAh, Boyut: 165.7 x 76.4 x 8.2mm, Network: LTE/ 3G/ 2G, Bağlanabilirlik: Wi-Fi/ Bluetooth 5.0/ NFC/ USB Type-C

Renk: Titanyum/ Siyah, Diğer: AI CAM/ DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi/ Google Assistant/ Google Assistant Düğmesi/ Google Lens/, ve Parmak İzi Okuyucu/ MIL-STD 810G Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız