Tüyler diken diken! İşte spor camiasından Cumhuriyet Bayramı mesajları

Cumhuriyet'in 100. yılı tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanırken, spor camiası da bu özel günü kutlama mesajlarıyla taçlandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu gibi önemli spor federasyonlarından, kulüplere ve spor dünyasının tanınmış isimlerine kadar birçok kişi ve kurum, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel paylaşımlarda bulundu. Bu özel günde spor dünyasının Cumhuriyet coşkusuna ortak olmak için paylaşımlara göz atabilirsiniz.

Cumhuriyet'in 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, spor camiasından da 29 Ekim mesajları geldi. Kulüpler ve spor dünyasının önemli isimleri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel palylaşımlar yaptı. Spor federasyonları, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Türkiye Futbol Federasyonu yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği büyük gayret ve fedakarlığıyla elde ettiğimiz; bağımsızlığın, demokrasinin, özgürlüğün ve aydınlığın sembolü olan Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmasının gururunu, mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Atatürk'ün, 'Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir 'diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimiz, atalarımızdan bizlere kalan en büyük mirastır. Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihimizden aldığımız güçle geleceğe güvenle bakıyor, atalarımızın bizlere bıraktığı kutsal emanetin bütün değerleriyle sonsuza dek var olmasının hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bilinciyle, her alanda yeni zaferlere ulaşmak için emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

Türkiye Voleybol Federasyonunun mesajında da "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen büyük mücadelelerin ardından kazanılan milli mücadelemizin, Cumhuriyet ile taçlandırılışının 100. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, bütün vatandaşlarımızın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU

Türkiye Atletizm Federasyonunun mesajında ise "Türkiye Atletizm Federasyonu olarak milletçe coşkusunu yaşadığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm yurtta Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaşanıyor. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak bu büyük bayramı coşkuyla kutluyor, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye olarak geçmişimize minnettarız, bugünümüze güveniyoruz ve yarınımıza umutla bakıyoruz. Bu büyük mirası gelecek kuşaklara daha da güçlü bir şekilde aktaracağız." denildi.

DİĞER FEDERASYONLAR

Atıcılık ve Avcılık, Basketbol, Binicilik, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Eskrim, Güreş, Halter, Hentbol, Hokey, Judo, Kano, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Ragbi, Sutopu, Tekvando, Tenis, Yelken, Yüzme, Bedensel Engelliler, Bilardo, Bocce Bowling Dart, Briç, Geleneksel Spor Dalları, Geleneksel Türk Okçuluk, Görme Engelliler Federasyonu, Hava Sporları, Herkes İçin Spor, İşitme Engelliler, İzcilik Federasyonu, Karate, Kick Boks, Motosiklet, Muay Thai, Oryantiring, Otomobil Sporları, Satranç, Sualtı Sporları, Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi, Buz Hokeyi, Buz Pateni, Curling, Kayak ve Dağcılık spor federasyonları yayımladıkları mesajlarla Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutladı.

KULÜPLERİN MESAJLARI

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladıkları mesajla kutladı.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde başkan Ahmet Nur Çebi imzasıyla yer alan mesajda, "19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz milletimizle birlikte başlattığı benzeri görülmemiş bağımsızlık mücadelesi, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilan ettiği Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde; 'fikri hür, vicdanı hür' nesiller, 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek için Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak misyonumuzun farkında, emanetin sorumluluğunun bilincindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Mesajında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmetle andığını belirten Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"120 yıllık tarihimizle ülkemizin ilk, Avrupa'nın köklü kulüplerinden birisi olarak; en büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün Akaretler 76 numarada tutuşturduğu Cumhuriyet ve devrim ateşi, ilelebet yolumuza ışık tutacaktır. Atatürk'ten aldığımız ilhamla onun ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda daima ilerleyecek, ülkemizi gururlandıran başarılara yenilerini eklemek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin istikbalini 100 yıldır güneş gibi aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağına yürekten inanıyorum. Dünya döndükçe Türkiye Cumhuriyeti var olacak, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Beşiktaş Jimnastik Kulübü var olacak. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde, "Cumhuriyet'in Feneri Olarak Biz Bu Cumhuriyet'e Sevdalıyız: Sonsuza Dek Cumhuriyet" başlığıyla şu mesaj paylaşıldı:

"Yüz yıl önce topraklarında doğduğu topluma umut aşılamış, evrensel uygarlığı ve çağdaşlaşmayı ulusumuza armağan etmiş Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. 100 yıl önce bugün, bağımsızlık ateşiyle yanan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun izinden gidenlerin, O'nun 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' sözlerini benimsemiş olup mücadele edenlerin, 'Cumhuriyet, küllerinden yeniden doğmuş bir ulusun sembolü' diyenlerin bıraktığı bu miras onurlu ve gururlu 100 yılı geride bırakıyor. Sadece bir tarihi anı olmaktan öte bir milat olan 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimize sonsuz bağlıyız!

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kıymetli ülkenin geleceği inşa etme sorumluluğunu armasında, formasında, omuzlarında gururla taşıyan; bu sorumluluğun bilinciyle, daha aydınlık, daha demokratik bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. 100 yıl önceki o tarihi günün coşkusunu, heyecanını ve gururunu bugün kutlarken, bir sonraki yüz yılı da aynı coşku, aynı azim ve aynı kararlılıkla karşılamaya hazırız. Atamızın aklımıza kazılı 'Bu ülkeye ve ulusa hizmet görevi bitmeyecektir' sözüyle ülkemiz ve ulusumuz için çalışmaya devam edeceğiz!"

GALATASARAY

Galatasaray Kulübünün kutlama mesajında ise şunlar kaydedildi:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını gururla kutluyoruz. Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyetimiz, kuruluş günündeki sarsılmaz inancı daima koruyacak, yüce Türk milletinin 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' yaşama garantisi olmayı ilelebet sürdürecektir. Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecekte de mesut, muvaffak ve muzaffer olacağına güvenimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutluyor; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden "Yaşasın Cumhuriyet!" başlığıyla şu açıklama yapıldı. "Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gurur ve sevinçle kutluyoruz. 100 nedir? Bu sadece bir rakam değil, aynı zamanda büyük bir başarı ve azmin sembolüdür. 100 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti, özgür ve bağımsız olarak ilerlemiş, büyümüş ve gelişmiştir. Bugün koca bir asrı geride bırakırken, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası hala canlıdır. Bu ülkenin çocukları, geleceği parlak bir şekilde inşa etmek için umutla doludur. Bu ülkenin insanları gururla Türk Bayrağı altında bir araya gelir. Bu ülkenin her bir bireyi, Cumhuriyet'in değerlerini yüreklerinde taşıyan birer temsilcisidir. Cumhuriyetimizin 100. yılı, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük başarılarını ve ilerlemesini kutlamanın bir vesilesidir. Bu özel günü coşkuyla ve minnetle selamlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!"