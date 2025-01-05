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Ressam Devrim Erbil'in Eserleri 'Be The Legend' Sergisiyle Erciyes Kayak Merkezi'nde

Ressam Devrim Erbil'in Eserleri 'Be The Legend' Sergisiyle Erciyes Kayak Merkezi'nde
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Erciyes Kayak Merkezi'nde açılan 'Be The Legend' sergisinde ressam Devrim Erbil'in eserleri yer alıyor. Açılış törenine sanatseverlerin yanı sıra Kayseri Üniversitesi Rektörü ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı katıldı. Sergi, 1 Mart 2025'te sona erecek.

Ressam Devrim Erbil'in eserlerinin de yer aldığı "Be The Legend" sergisi, Erciyes Kayak Merkezi'nde izlenime açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, serginin açılış törenine Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Devrim Erbil, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ile sanatseverler katıldı.

Sergide, Devrim Erbil'in yanı sıra Bahri Genç, Barış Sarıbaş, Renk Erbil, Beste Alperat ile İngiliz Joanna Gilbert'in eserleri yer alıyor.

"Anadolu toprakları hiçbir coğrafyaya nasip olmayan bir zenginliğe sahip"

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Elcuman, Erciyes'i sporun yanı sıra sanatın ve kültürün de zirvesi haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü'nü almış Devlet Sanatçısı Devrim Erbil'in özel sergisini Erciyes'imizde açmaktan dolayı çok keyifliyiz." dedi.

Ressam Devrim Erbil de serginin kayak merkezinde açılan ilk sergi olduğuna işaret ederek, "Şimdiye kadar duymadığım bir sergi. Böyle güzel bir ortamda sergi yapılacak. Daha iyi günlere, daha büyük etkinliklere, müzelere kavuşacağız Kayseri'de. Anadolu toprakları kültür bakımından dünyada hiçbir coğrafyaya nasip olmayan bir zenginliğe, güzelliğe, derinliğe sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Renk Erbil'in küratörlüğünde hazırlanan sergi, 1 Mart 2025'te sona erecek.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Kültür Sanat
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