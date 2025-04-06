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Hazine ve Maliye Bakanlığı "Stoktan vergi alınacak" iddiasını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyon farkı stok vergisi" adı altında yeni bir vergi planlandığı iddiası kısa sürede gündem yarattı. Bakanlık bazı haber yayın organlarında da yer alan iddiayı yalanlarken "Spekülasyon niteliği taşıyan bu tip haberlere itibar edilmemelidir" açıklamasında bulundu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile ilgili ortaya atılan son iddia büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bugün bir gazetede yer alan haberde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyon Farkı stok vergisi" adı altında yeni bir vergi planlandığı iddiasına yer verildi.

KÜÇÜK ESNAF TEPKİLİ

Söz konusu haber kamuoyunda infial yaratırken özellikle küçük esnafın tepki gösterdiği iddiaya ilişkin Bakanlık'tan yalanlama gecikmedi.

BAKANLIKTAN İDDİALARA YANIT GECİKMEDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haberde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır.

Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir" ifadeleri yer aldı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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