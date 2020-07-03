'Koronavirüs gıdadan bulaşmaz, tek kaynak insan'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Koronavirüs gıdadan bulaşmaz, tek kaynak insan'

ALMANYA'da et, tavuk ve döner fabrikalarında görülen vakalar, koronavirüsün gıda yoluyla bulaşıp, bulaşmadığı konusundaki soruları da beraberinde getirdi.

'Koronavirüs gıdadan bulaşmaz, tek kaynak insan'
03.07.2020 08:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 08:47

ALMANYA'da et, tavuk ve döner fabrikalarında görülen vakalar, koronavirüsün gıda yoluyla bulaşıp, bulaşmadığı konusundaki soruları da beraberinde getirdi. Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, virüsün gıdadan bulaşmayacağını belirterek, tek kaynağın insan olduğunu söyledi. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecinde restoran ve kafeler açılırken, dışarıda yemek yiyenlerin sayısı da arttı. Bazı kişiler ise dışarıda yemek yeme konusunda tedirgin olduklarını dile getirdi. Koronavirüsün gıdadan bulaştığına yönelik bilimsel veri olmadığını vurgulayan, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, tek kaynağın insan olduğunu hatırlattı. Rodoplu, işletmelerin yönetmelik kapsamında çalışıp çalışmadığı konusunda bakanlık tarafından denetlendiğini belirterek, yemek yenilen yerde alınan önlemlerin yanı sıra bireysel olarak alınan önlemlere de dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Rodoplu, şunları kaydetti:  

"Koronavirüs için bir tane kaynak var. O da insan. İnsandan insana geçiyor. Gıdadan geçebilmesi için mutlaka virüsün bu geçen kısa süre içinde mutasyona uğramış olması lazım ki bu çok olanaklı görünmüyor. Lokantalarda, restoranlarda, yemek üretim merkezlerinde tek kaynak insan. Bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün çok sayıda çalışması ve bildirisi var. Koronavirüs bazı madde ve eşyaların üzerinde üç saatten üç güne kadar durabiliyor. Ancak onun insanın eline alıp eliyle yüzüne, gözüne sokması lazım. 'Koronavirüs gıdadan bulaşır', 'Gıdadan insana geçer', 'Gıda kaynaktır ve gıdada çoğalır' gibi bilgiler bilimsel değil." 'KURALLARA UYMAYA ÇOK DİKKAT EDİN'Bireysel olarak alınacak önlemlerin koronavirüs açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Rodoplu, restoran, kafe gibi ortamlarda vakit geçirirken vatandaşın alması gereken önlemleri anlattı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uygulamanın hayati önem taşıdığını dile getiren Rodoplu, "Üç temel konu çok önemli; sosyal mesafe en az 1,5 metre, maske ve hijyen. Her yerde geçerli. Doğal olarak restoranda da geçerli. Restoranlar, kafe, lokanta sahipleri bu konuda kendilerine Sağlık Bakanlığı tarafından verilen yönetmeliklere uyuyorlar ve sıklıkla kontrolden geçiyorlar ama vatandaşlar olarak bizim de dikkat etmemiz lazım. Maskemizin olmasına, lokantaya girdiğimizde antiseptik bir malzemeyle ellerimizi dezenfekte etmeye, hatta o yetmez ellerimizi sabunlu su ile 20 saniye boyunca ellerimizi yıkamalıyız. Otururken yanımızda oturan müşterilere bakalım, koltuk yaklaşmış olabilir onu 1,5 metreye itelim, birbirimizi kibarca uyaralım. Masaya gelen çatal, kaşık, bıçakların tek kullanımlık olduğuna dikkat edelim" diye konuştu. 'BANA BİR ŞEY OLMAZ, DEMEYİN'Kişilerin ancak kendisini koruyarak çevresindekileri koruyabileceğini vurgulayan Rodoplu, "Kurallara biz uyalım. Çünkü virüs bizi tehdit ediyor. Bizim dışımızda alınan tedbirler elbette çok önemli ama önce bizim kendimizi korumamız gerekiyor. 'Ben gencim, sağlıklıyım, bağışıklık sistemim de çok güçlü, bana bir şey olmaz' diyemeyiz. Çünkü biz hasta olursak bizi yoğun bakımlık yapmasa bile evdeki annemizi, babamızı hatta komşumuzu da etki altına alır. Almanya'da yaşanan vakada da 70'e yakın kişiyi etkiledi. Bunu biz daha önce başka ülkelerde yaşandık. Daha önce İspanya'da kilise de bir kişi 60 kişiye bulaştırdı. Tavşanlı'da kız istemeye giderken onlarca insana bulaştı. Özetle önce kendi güvenliğimizi sağlamayı öğrenmeliyiz" dedi.'DIŞARIDAN YEMEYİ TERCİH ETMİYORUM'Virüs nedeniyle dışarıdan yemek yemeği tercih etmediğini belirten Zeynep Kereci (27), "Ben dışarıdan yemek yemeği tercih etmiyorum. Şu an kardeşim dışarıdan yemek istediği için ona alacağız. Şu an virüsün de dışarıda yemememde etkisi var ancak eşim kasap olduğu için et ürünlerini getiriyor. Kendimiz evde yapıp yiyoruz" diye konuştu. 

Yavuz Şimşek (42) de "Güvendiğimiz yerlerde yemek yiyorum. Eğer güvenmiyorsam oradan yemek yemem ancak elbette virüsten dolayı tedirginiz" derken, koronavirüs önlemi amaçlı dışarıdan yemek yemediğini belirten Hümeyra Tatar (27), "Dışarıdan yemek yemiyorum. Aslında virüsten korkmuyorum, sadece dikkat ediyorum. Bence gıdadan virüs bulaşmaz, sadece yediğimiz yerdeki temizlik konusunu ihmal ediyorlarsa işte evet o zaman bulaşır" dedi. Gıdadan virüsün bulaşma ihtimaline karşı dışarıdan yemek yemediğini dile getiren Dilara Güneş (27), "Restoranlar kapandı sonra tekrar açıldı. Açılsa da yemek yememeye devam ettim. Elimizle dokunup ağzımıza götürdüğümüzde bulaşan virüsün gıdadan da bulaşabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu Haber
Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi Haber
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti Haber
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine yanıt verdi: Ne çayı? Mantı mantı... Haber
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine yanıt verdi: Ne çayı? Mantı mantı...
'Ozan Güven yalnız değildir' diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı Haber
"Ozan Güven yalnız değildir" diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı Haber
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı
Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı
Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Esra Albayrak Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Sayan Coşkun Sabah Kıvanç Tatlıtuğ Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Okan Buruk Emre Belözoğlu Zeljko Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Temmuz Şiddet Futbolcu
Şu an buradasınız: 'Koronavirüs gıdadan bulaşmaz, tek kaynak insan' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 08:53:18. #1.15#
title