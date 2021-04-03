Koronanın tavan yaptığı kentte, otobüslerde kartlı sistemle vakaların önüne geçilecek
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Koronanın tavan yaptığı kentte, otobüslerde kartlı sistemle vakaların önüne geçilecek

İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Haberler | Güncel

- Koronanın tavan yaptığı kentte, otobüslerde kartlı sistemle vakaların önüne geçilecek Korona virüs ile mücadele kapsamında vakaların tavan yapması üzerine Kastamonu'da Özel Halk Otobüslerinde kartlı sisteme geçildi.

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- Koronanın tavan yaptığı kentte, otobüslerde kartlı sistemle vakaların önüne geçilecek

KASTAMONU - Korona virüs ile mücadele kapsamında vakaların tavan yapması üzerine Kastamonu'da Özel Halk Otobüslerinde kartlı sisteme geçildi. Kartlı sistem ile temas tamamen ortadan kaldırılarak vakalarında önüne geçilmesi planlanıyor.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun seçim vaatleri arasında yer alan akıllı kent sistemleri kapsamında Özel Halk Otobüslerinde yeni dönem başladı. Özel Halk Otobüslerinde nakit para ile yolculuk kaldırılırken kartlı sisteme resmen geçildi. Yeni kartlı sistem hem ulaşımda kolaylık sağlayacak hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de korona virüs ile mücadele edilen bir dönemde yolcular arasında temas önlenmiş olacak. HES kodu ile de entegre edilen sistem ile karantinada olması gerekirken dışarıda çıkan kişilerin de tespit edilmesi kolaylaşacak.

Özel Halk Otobüslerinde kartlı geçiş sistemi ile alakalı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kastamonu Belediye Başkanı Opr. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çolak, Özel Halk Otobüs İşletmeleri Başkanı Mustafa Gülük, belediye meclis üyeleri ve firma yetkililerinin katıldığı toplantıda yeni başlayan kartlı sistemin ayrıntıları hakkında bilgi verildi.

Başkan Vidinlioğlu, kartlı sisteme geçişte pandemi nedeniyle biraz gecikme yaşandığını söyledi. Sistemin getirdiği kolaylıklar hakkında da konuşan Başkan Vidinlioğlu, "Sistemin tam olarak oturması birkaç ay sürecek. Belli oranda otobüslerimizde kartlı isteme geçişi tamamladık. Çalışmalarımız uzun zamandır devam ediyordu. Araya giren pandemi süreci bir miktar zaman aldı. Kısmet bugüne imiş. Ocak ayında geçmeyi planlıyorduk ama kısmet Nisan ayınaymış. Pandemi döneminde bunun gerçekleşmesi ayrıca güzel oldu. Kartlı sistemde artık temas ortadan kalktı. Araçlar son sistem ile donatıldı. Hem yüz okuma da bulunuyor. Herkes çok daha rahat edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Sistemin kullanımıyla ilgili de bilgi veren Başkan Vidinlioğlu, "Şehrin çeşitli noktalarına kart satım ve dolum noktaları kurulacak. Karta ulaşım daha kolay olacak. Kartın ismiyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 15 gün sonra tamamen bitmiş olacak. Kartların tüm Türkiye'de kullanılabilmesi için entegrasyon gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Kartlı sisteme geçilmesi sonrasında ücretlerde de bir miktar artış olacak. Çünkü halk otobüsü ücretlerine son bir buçuk yılda zam yapılmamıştı" diye konuştu.

Şirketin Genel Müdürü Yardımcısı Murat Peksoy ise, sistemin geniş bir yelpazesinin olduğunu ifade etti. Kredi kartı kare kod uygulaması ile de biniş olacağını kaydeden Murat Peksoy, "Ayrıca sistemin mobil uygulaması olacak. Karta mobil uygulamadan dolum yapılabilecek. Otobüsün hareket saatleri ve geldiği, gideceği duraklar uygulamadan görülebilecek. Akıllı ulaşım bilgilendirmeleri olacak. Sahada ise akıllı duraklar ile vatandaşlar 7 gün 24 saat işlem yapabilecekler. Daha güvenli bir seyir olacak. Kent kart ile tüm teknolojik yenilikleri Kastamonululara sunacağız. HES kodu entegrasyonu ile riskli ve temaslı kişiler anında tespit edilecek ve Sağlık Bakanlığı'na bilgi verilecek. Bu kişiler toplu taşıma araçlarını hiçbir şekilde kullanamayacak" şeklinde konuştu.

Koronanın tavan yaptığı kentte, otobüslerde kartlı sistemle vakaların önüne geçilecek
Koronanın tavan yaptığı kentte, otobüslerde kartlı sistemle vakaların önüne geçilecek
Koronanın tavan yaptığı kentte, otobüslerde kartlı sistemle vakaların önüne geçilecek
Koronanın tavan yaptığı kentte, otobüslerde kartlı sistemle vakaların önüne geçilecek
Koronanın tavan yaptığı kentte, otobüslerde kartlı sistemle vakaların önüne geçilecek
Koronanın tavan yaptığı kentte, otobüslerde kartlı sistemle vakaların önüne geçilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU

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