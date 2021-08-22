KONYA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 GENÇ ÖLDÜ
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KONYA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 GENÇ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da otomobilin karşı şeride geçerek takla attığı kazada 3 genç hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

KONYA'da otomobilin karşı şeride geçerek takla attığı kazada 3 genç hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. 70 DT224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki ağaçları kırıp, karşı şeride geçerek takla attı. Otomobildeki Merter Kuyucu (22), Aybike Ece Işık (19), Hazan Yazar (21), olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KONYA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 GENÇ ÖLDÜ
KONYA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 GENÇ ÖLDÜ
KONYA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 GENÇ ÖLDÜ
KONYA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 GENÇ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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