Gaziantep Polisgücü Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Şampiyon

Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen play-off müsabakalarında Selçuklu Belediyespor ve Nizip Zeugma Spor Kulübü'nü yenen Gaziantep Polisgücü, lig şampiyonu oldu.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, şampiyonluğa ulaştıkları için gururlu olduklarını belirtti.

Kaplan, "Erkek takımımız şampiyon olarak döndü. Şampiyonluk kupamızı Gaziantep'e bir kez daha kazandırdık. Sporcularımızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, bizlere destek veren başta yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.