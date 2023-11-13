İsmail Kahraman: Biz Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun devamıyız

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye'nin Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin devamı olduğunu belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Kahraman, Türkiye'nin gelişmeye devam edeceğini ve muhteşem bir devlet olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Biz, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun devamıyız. İlk 2 bin kilometrekaredeydik, yaklaşık 20 milyon kilometrekareye çıktık. 3 kıtada, 7 denizdeydik. Biz muhteşem bir devlettik. Yine öyle olacağız. Birlik içerisinde yürüyeceğiz." dedi.

Kahraman, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için geldiği Afyonkarahisar'da, belediyenin fuar alanındaki halk ekmek fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek ayrışmaların yanlış olduğunu söyledi.

Üretimde özel teşebbüslerin önünün kesilmemesi gerektiğini dile getiren Kahraman, şöyle konuştu:

"Halkın teşebbüsünün önünü kesmeden devletle beraber yürümek ve gitmek lazım. Yeni yüzyıl Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi 'Türkiye Yüzyılı' olacak ve daha ötelere gideceğiz inşallah. İyi bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz, bir dünya liderine sahibiz. Kıymetini bilmemiz lazım."

"En öteye gideceğiz"

Kahraman, Türkiye'nin gelişmişlik anlamında geldiği noktaya vurgu yaparak, yapılan çalışmaları anlattı.

Türkiye'nin gelişmeye devam edeceğini belirten Kahraman, "Biz, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun devamıyız. İlk 2 bin kilometre karedeydik, yaklaşık 20 milyon kilometrekareye çıktık. 3 kıtada, 7 denizdeydik. Biz muhteşem bir devlettik. Yine öyle olacağız. Birlik içerisinde yürüyeceğiz. Ekmek mi? Yapacağız. Teknik mi? En öteye gideceğiz. Füze mi, menzil mi? Çok şeyler yapacağız. Bazı hususlardaki gelişmeyi tabii devletimiz açıklamayabilir ama çok ileriye gittiğimiz noktalardayız. Bunun kadrini bilelim. Mahalli hadiselerle uğraşmayalım. İnsan gölgesiyle dövüşmemeli." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da 1500 metrekarelik kapalı alanda kurulan tesiste, vatandaşların ekonomik ve hijyenik bir şekilde ekmeğe ulaşacağını kaydetti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise açılışı yapılan fabrikanın günlük 50 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu ve vardiya artırılsa 100 bine çıkabileceğini ifade etti.

Törende, AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile AK Parti MKYK üyesi Mücahit Yanılmaz da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fabrikanın açılışı yapıldı.