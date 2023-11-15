Kahramanmaraş'ta 5 Asırlık Cami Depremi Hasarsız Atlattı

Kahramanmaraş şehir merkezinin hasar görmeyen 5 asırlık camisi

Selçuklu dönemi eserlerinden olan cami, şehrin merkezi konumunda ayakta kalan tek cami oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası şehrin merkezi konumunda bulunan tarihi İklime Hatun Camii, depremi hasarsız atlatan tek ibadethane oldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki İklime Hatun Camii, Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu Şahruh Bey'in kızı İklime Hatun tarafından 1547 yılında yaptırıldı.

Osmanlı döneminde olmasına rağmen, Dulkadiroğlu Hanedanı mensupları tarafından yaptırıldığı için halk tarafından Dulkadiroğlu eseri olarak değerlendirilen cami, 6 Şubat depremlerini de hafif hasarla atlattı.

Şehrin merkezinde ayakta kalan tek cami ibadethane olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Caminin kıble kısmında İklime Hatun'un kabrinin de bulunduğunu ifade eden Cami İmam Hatibi Mustafa Poyraz, "İklime Hatun Camii tarihi 1546 yılında Alaüddevle'nin torunu Emir Şahruh'un kızı İklime Hatun tarafından yaptırılmıştır. Şu anda Kahramanmaraş'ımızın şehir merkezinde tek faaliyette olan camimizdir. Hem tarihi hem de ayakta olan depremde zarar görmeyen hafif hasar ile atlatan camimiz ibadete açıktır. Selçuklu yapısıdır ve İklime Hatun tarafından yaptırıldı ve hayır hasenat sahibi kibar bir ablamızdı. Kendisinin mezarı da camimizin kıble tarafında yer almaktadır. Kadınlar için de açık ve gün boyu kadınlarımız namazlarını kılabiliyorlar. Konum olarak Ulu Cami'nin arka kısmından seyrederken Mazman Çarşısı'nın doğu kısmında yer alıyor. Camimizin dışında kadın ve erkek tuvaletleri mevcut. Camimizin içinde herhangi bir problem yok" dedi.