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Sivas'ta bir camiye yanlışlıkla Aykut Kocaman ismi verildi

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Sivas'ın Selçuklu Mahallesi'ndeki Akşemsettin Cami, Google haritalarda Aykut Kocaman ismiyle gösteriliyor. Mahalle sakinleri ise caminin asıl adının düzeltilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sivas'ta bir camiye işaretlenen Aykut Kocaman ismi görenlerin dikkatini çekti. Mahalle sakinleri, Aykut Kocaman'ı sevdiklerini söylese de bu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Sivas kent merkezi Selçuklu Mahallesinde bulunan Selçuklu Akşemsettin Cami'ye Google haritalarda eski milli futbolcu ve teknik direktör olan 'Aykut Kocaman'ın adının konumlandırılması görenleri hayrete düşürdü. Mahalle sakinleri caminin yıllardır adının Selçuklu Akşemsettin Cami olarak bilindiğini ifade ederken bu yanlışın ise düzeltilmesi gerektiğini belirttiler.

"Kendisini buraya davet ediyoruz"

Cami Dernek Başkanı Mahmut Uçtu, Aykut Kocaman'ı camiye davet ederek, "Aykut Kocaman'ı da severiz. İsmi de böyle yapılara layık. Haritalara Aykut Kocaman Cami yazmışlar. Güzel isim vermişler. İnşallah o da hayırlar yapıyordur. Fakat bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bazen Akşemsettin Cami'yi bulamıyorlar. Aykut Kocaman ağabeyimizi de buraya bekleriz. Kendisini buraya davet ediyoruz. Görenler şaşıyorlar" dedi.

"İsmi görünce çok şaşırdık"

Selçuklu Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Işık, haritalarda Aykut Kocaman ismini görünce şaşırdıklarını söyleyerek, " Camimiz 1996 yılında hizmete açıldı. O günden bu güne de aynı isimle zikrediliyor. Fakat haritalarda Aykut Kocaman Cami yazılınca konum olarak Akşemsettin Cami geçmektedir. Aykut Kocaman ülkemizin yetiştirdiği nadir sporculardan birisi. Kendisini severiz Fakat bizler camimizin kendi ismiyle zikredilmesini arama yapılınca da Akşemsettin Cami olarak görülmesini istiyoruz. İsmi görünce çok şaşırdık. Kurulduğu günden beri Akşemsettin Cami olarak geçiyor. Sivas'ımızda Fatih Mahallemizde bir Akşemsettin Camimiz daha var. Bu karışıklığın düzeltilmesi iyi olur" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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