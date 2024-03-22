Bitlis Valisi Ahlat'ta Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ahlat ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Selçuklu Çarşısı ve Mazlum Yegül Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden Vali Karaömeroğlu, hayırlı iş ve bol kazanç temennisinde bulunarak bir süre sohbet etti. Esnaf ve vatandaşların sorun ve dileklerini dinleyen Vali Karaömeroğlu, kurum amirlerine bu yönde talimatlar verdi.

Vali Erol Karaömeroğlu, ayrıca Sülhattin Sefalı'nın vefat eden eşi Nazife Sefalı'nın taziyesine katılarak merhumun yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Ahlat ziyaretinde Vali Erol Karaömeroğlu'na Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'da eşlik etti. - BİTLİS