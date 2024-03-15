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Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Yardım Sağlıyor

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Sivas'ın Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii müştemilatında kurulan hayır bakkalı, temel gıda ve hijyen malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak temin ediyor. Başlangıçta on kişiye yardım eden bakkal, şu anda yaklaşık 400 kişiye hizmet veriyor.

Sivas'ta cami müştemilatında kurulan hayır bakkalında tüm ihtiyaç sahipleri, temel gıda ve hijyen malzemelerini ücretsiz olarak temin ediyor.

Sivas'ın Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii müştemilatına cami derneği başkanı ve hayırseverlerin desteğiyle hayır bakkalı kuruldu. Temel gıda ürünlerinden hijyen ürünlerine kadar birçok ürünün yer aldığı hayır bakkalı kurulduğu ilk günlerde on ihtiyaç sahibine ulaşırken, bu bağışlar ilerleyen zamanlarda adeta bir yardımlaşma çığına dönüştü. Her duyanın elini taşın altına koyarak yaptığı bağış ve yardımlarla hayır bakkalından günümüzde yaklaşık 400 kişi istifade ediyor.

"Ramazan ayı rahmet, bereketiyle adeta yağmur gibi geldi"

Cami Derneği Başkanı Mahmut Uçtu, bakkallarında para değil duanın geçerli olduğunu belirterek, "Pandemi ile birlikte bu işe başladık. Başladığımızda on kişi varken, şimdi aylık 400 kişiye yardım ettiğimiz oluyor. Burada verenlerle alanları buluşturuyoruz. İlk başta kendi ailelerimizin sadakaları, bağışlarıyla başladık. Onlar bize gönderiyorlardı, biz de onların adına dağıtıyorduk. Bu durumu duyan, görenler bizlere ulaştılar. Toptancılara adres, IBAN veriyor, onlar da erzakları getirip buraya koyuyor. Burası hayır bakkalı; burada para değil dua geçer. Zengin kardeşlerimiz ellerindeki ikramlarını, sadakalarını yaptıklarında buradaki ihtiyaç sahiplilerimizin de bayramı olmuş oluyor. Bu açıdan biz bu işi yaparken çok huzurlu oluyoruz. Ramazan ayı rahmet, bereketiyle adeta yağmur gibi geldi. Biz burada elimizden geldiğince hiç kimseyi boş çevirmiyoruz. Biz kimsenin adına da çalışmıyoruz. Herkese saygı duyarız ama hiçbir cemaat, vakfın adına çalışmıyoruz. Biz sadece veren el ve alan el adına çalışıyoruz. Allah'ın emrinde ve fakir fukaranın hizmetindeyiz" dedi.

Recep Kızılkaya, burada gönül köprüsü kurulduğunu ifade ederek, "İsimsiz bağışçılar ve mağdurlarla buradaki küçük bina arasında bir gönül köprüsü kurulmuş. Hiçbir dernek veya resmi sıfatı olmayan. tamamen durumu iyi ve kötü olan insanlarla bir köprü var. Vesile olan herkese teşekkür ederiz, Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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