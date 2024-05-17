Ahlat'ta Müzeler Haftası Kutlandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Müzeler Haftası programında, eski Ahlat Şehri ve Selçuklu Meydan Mezarlığı kazı çalışmaları ile ilgili sunumlar yapıldı. Programa, Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkan Vekili Sunullah Yıldırım ve kurum amirleri katıldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Müzeler Haftası" düzenlenen programla kutlandı.
Ahlat Müze Müdürlüğünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Müze Müdürü Mikail Ercek, genel müzeler tarihi ve müze çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ardından Ahlat'taki eski Ahlat Şehri ve Selçuklu Meydan Mezarlığı kazı çalışmaları ile Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında tespit edilen bazı hikayelerle ilgili sunumlar yapıldı.
"Malazgirt Zaferi" belgeselinin izlendiği programda etkinlikler yapıldı.
Programa, Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkan Vekili Sunullah Yıldırım ve kurum amirleri katıldı.