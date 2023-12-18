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Selçuklu Belediyespor Kulübü Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonasında 8 Madalya Kazandı

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İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonasında Selçuklu Belediyespor Kulübü milli sporcuları 8 madalya kazandı. Şampiyonayı 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayan milli sporcular, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından tebrik edildi. Kulübün hedefi ise Dünya Şampiyonasında madalya kazanmak.

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonasında Selçuklu Belediyespor Kulübü milli sporcuları 8 madalya kazandı.

Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 14-17 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası 19 ülkeden 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada Selçuklu Belediyespor Kulübü milli sporcuları 8 madalya aldı. Şampiyonayı 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayan milli sporcular ilk kez katıldıkları Avrupa Şampiyonasından madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadı. Sporcuların kategorileri ve kazandıkları dereceler şu şekilde; "Nisa Sarı Büyük Bayanlar Shaolingun 3.'sü, Hümeyra Soylu Yıldız Bayanlar Nangun 2.'si, Nisa Nur Irmak Yıldız Bayanlar Shaolinjian 2.'si, Efnem Gökalp Yıldız Bayanlar Baijiquan 1.'si, Furkan Osman Sayıner Yıldız Erkekler Nandao 1.'si, Almina Sarı Yıldız Bayanlar Shaolinquan 1.'si, Hayrunnisa Kalay Yıldız Bayanlar Nangun 1.'si, Raziye Nur Emekli Büyük Bayanlar New Chen Stil Taichiquan 1.'si."

Başkan Pekyatırmacı'dan tebrik

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Avrupa Şampiyonasından madalya ile dönen sporcularını tebrik etti. Başkan Pekyatırmacı, "Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonasında kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya ile dönen milli sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarıları ile her zaman gurur duyuyoruz. Bu çocuklarımızın Selçuklu Spor Okullarımızdan yetişerek böyle bir başarıya imza atmaları bizleri ayrıca gururlandırıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Dünya Şampiyonalarında da ülkemizi ve kulübümüzü bir kez daha en iyi şekilde temsil edeceklerdir" dedi.

"Hedefimiz Dünya Şampiyonası"

Selçuklu Belediyespor Kulübü Wushu Kung Fu Takımı Başantrenörü Mehmet Bayraktar hedeflerinin Dünya Şampiyonasına katılmak ve madalya kazanmak olduğunu söyledi. Bayraktar, "Selçuklu Spor Okullarımızla başlayan bir süreç ve yaklaşık 8-9 yıllık emeklerimizin ardından sporcularımız Avrupa Şampiyonasında ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etti. Sporcularıma gösterdikleri performans için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Dünya Şampiyonasında da tıpkı Avrupa Şampiyonasında olduğu gibi madalyalar kazanarak ülkemizi ve kulübümüzü bir kez daha gururlandırmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bizlere her zaman maddi manevi destek veren Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya, Selçuklu Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulumuza ve kulüp müdürümüze teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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