Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: Binlerce Sikke ve Objeye El Konuldu

Ankara'da yapılan operasyonda Roma, Bizans, Antik Yunan, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait binlerce altın, gümüş ve bronz sikke ile arkeolojik ve etnografik nitelikte objeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Roma, Bizans, Antik Yunan, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 4 bin 212 adet altın, gümüş ve bronz sikke ile 893 adet arkeolojik ve etnografik nitelikte obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı ve titiz çalışmalar neticesinde, Ankara Kalesi civarında etnografik ve arkeolojik eserlerin bulunduğu ikamet ve depolar tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde; Roma, Bizans, Antik Yunan, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait milyonlarca dolar değerinde 4 bin 212 adet altın, gümüş ve bronz sikke ile 893 adet arkeolojik ve etnografik nitelikte obje ele geçirildi. Ayrıca operasyonda, 4 adet etnografik nitelikte olan tabanca ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 109 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gerekli işlemlerin ardından eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi müdürlüklerine teslim edilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Envanterine kazandırılacak. - ANKARA