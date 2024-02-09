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Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonda Anadolu Selçuklu, Abbasi ve Bizans dönemlerine ait sikke ve tarihi eserler ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Silvan'da Anadolu Selçuklu, Abbasi ve Bizans dönemlerine ait sikke ve tarihi eser satılacağı yönünde bilgiye ulaşıldı.

Ekipler, tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheliyi dün düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Araçlardaki aramada, farklı ebatlarda 23 sikke, 6 yüzük ve 4 obje ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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