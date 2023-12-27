Tokat'ta Tarihi Eser Operasyonunda 620 Sikke Ele Geçirildi

Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 620 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Gözova köyünde operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 620 sikke ele geçirildi. Tokat Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede sikkelerin, Anadolu Selçuklu dönemine ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.