Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig Sezonu Mersin'de Son Buldu

Mersin'de düzenlenen Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig volo etabı müsabakalarıyla sezon sona erdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF), 24 Şubat'ta Toroslar Bocce Tesisi'nde 32 kulüpten 192 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyonun final yarışları tamamlandı.

Sonuçlar birlikte iki ligde de sezon bitmiş oldu.

Şampiyon Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

1. Lig'i ilk sırada bitiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı. Nilüfer Hasanağa TOKİ Spor Kulübünün ikinci olduğu ligde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncülük elde etti.

Ligde son dört sırada yer alan Şenlik Spor Kulübü, Esjim Spor Kulübü, Kemer Bocce Spor Kulübü ve İzmir Akar Spor Kulübü alt lige düştü.

2. Lig

2. Lig'de ise ilk dörde giren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Mersin Anadolu Selçuklu Spor Kulübü, Babadağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü ve Kırıkkale Gençlik Merkezi Spor Kulübü takımları 1. Lig'e yükseldi.

Kulüplere kupa ve madalyaları törenle verildi.

Asbaşkan Kapsız: "Gelecek sezon farklı bir yapıya geçmeyi planlıyoruz"

TBBDF Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine, Mersin'in heyecan dolu bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Liglerde sezonun tamamlandığını aktaran Kapsız, şöyle konuştu:

"Şampiyonlar ve düşen takımlar netleşti. Kulüpler ödüllerini aldı. Önümüzdeki sene kulüplerle yeniden buluşacağız. Yeni sezonun planlamasını yaparken elimizdeki alternatifleri kullanmaya çalışıyoruz. Gelecek sezon farklı bir yapıya geçmeyi planlıyoruz. Federasyon başkanımız ve teknik kurulla istişare edip yeni planlamayı yapacağız."