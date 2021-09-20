Kocaeli İklim Elçileri, Kâğıt Müzesi'nde - Haberler
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Kocaeli İklim Elçileri, Kâğıt Müzesi'nde

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Kocaeli İklim Elçileri, Kâğıt Müzesi'nde

AB Türkiye Delegasyonu ve Bilim Virüsü ortaklığında yürütülen Geç Olmadan Projesi kapsamında Kocaeli İklim Elçileri adayları "Atık Yönetimi" konu başlıklı bir proje için Kağıt Müzesine konuk oldu.

AB Türkiye Delegasyonu ve Bilim Virüsü ortaklığında yürütülen Geç Olmadan Projesi kapsamında Kocaeli İklim Elçileri adayları "Atık Yönetimi" konu başlıklı bir proje için Kağıt Müzesine konuk oldu. Gerçekleştirilen çalışmada şehrin belirli noktalarında depolanan katı atıkların toplanmasının ardından atölye çalışmaları ile çeşitli amaçlara yönelik dönüştürülmüş kağıt üretimi yapıldı.

EL YAPIMI KAĞIT

İklim Elçileri, SEKA Kağıt Müzesi gezi salonlarında geleneksel yöntemlerden mekanik yönteme, kimyasal yöntemlerden geri dönüşüme kadar tüm üretim yöntemlerini tüm ayrıntılarıyla öğrenirken El Yapımı Kağıt atölyelerinde topladıkları atık kağıtları yeniden kullanıma kazandırdı. Proje atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılması ve tekrar kullanılmasının teşvik edilmesiyle sürdürülebilirliği sağlarken SEKA Kağıt Müzesi proje açısından yüksek farkındalık oluşturdu.

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Haber: Kocaeli İklim Elçileri, Kâğıt Müzesi'nde - Haberler
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