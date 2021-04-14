Kocaeli'de cep telefonuyla kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilen zanlı adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de cep telefonuyla kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilen zanlı adliyede

Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de cep telefonuyla kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilen zanlı adliyede

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cep telefonuyla kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla çevredekilerce darbedilmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cep telefonuyla kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla çevredekilerce darbedilmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Ömerağa Mahallesi'nde dün arkasından yaklaştığı 15 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonuyla fotoğrafını çekerken fark edilen K.A. (50), çevredekilerce darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Müjde Ar Demet Akalın Acun Ilıcalı Canan Ergüder
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de cep telefonuyla kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilen zanlı adliyede
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:32:46. #1.15#

title