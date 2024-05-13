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Kocaeli Gebze'de Tıra Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tıra çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun İstanbul yönü Osmanyılmaz Mahallesi mevkisinde Okan Y. yönetimindeki 34 AFZ 810 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Hüseyin D. idaresindeki 34 VD 8415 plakalı tıra çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki İ.S. ve S.C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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