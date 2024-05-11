Trendyol 1 Lig'in son haftasında Sakaryasapor'a 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'de son hafta karşılaşmasında bugün ezeli rakibi Sakaryaspor'a 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan, kulüp başkanı Recep Durul, "Evet, yoları ayırdık. Yeni hocamız yarına kadar belli olacak" dedi. Detaylı bilgi vermek istemeyen Durul, sözleşmeyle ilgili de hafif koşullarda yükümlülük olduğunu söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Yönetim kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış olup teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır" denildi. - KOCAELİ