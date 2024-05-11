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Sakaryaspor, Kocaelispor'u 2-0 yenerek play-off finaline yükseldi

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Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla normal sezonu 60 puanla 3. sırada tamamlayan Sakaryaspor, play-off finali oynamaya hak kazandı.

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Burak Pakkan, Murat Temel, Anıl Usta

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Beridze (Dk. 60 Sheidaev), Atila Turan, Skhirtladze (Dk. 82 Cem Ekinci), Amaral (Dk. 82 Mehmet Yılmaz), Vukovic (Dk. 60 Kharaishvili), Yusuf Abdioğlu, Oğuz Ceylan (Dk. 64 Barış Alıcı)

Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt, Ndlovu (Dk. 90+1 Koray Kılıç), Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 89 Çağlayan Menderes), Hasan Kılıç (Dk. 90+8 Erdi Dikmen), Del Valle, Dimitrov, Oğuz Yıldırım

Goller: Dk. 28 Del Valle, Dk. 88 Dino Ndlovu( Sakaryaspor )

Sarı Kartlar: Dk. 36 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 38 Atila Turan, Dk. 76 Emir Ortakaya, Dk. 81 Yusuf Abdioğlu (Kocaelispor), Dk. 48 Bülent Uzun, Dk. 76 Hasan Kılıç, Dk. 90 Sinan Kurt ( Sakaryaspor )

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yendi.

Bu sonuçla normal sezonu 60 puanla 3. sırada tamamlayan Sakaryaspor, play-off finali oynamaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Sakaryaspor Kocaeli Spor Güncel Haberler

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