Gebze'de Cadde Ortasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Hacı Halil Mahallesi Körfez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklandı. Saldırganlar kaçarken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulanslara çevre hastanelere sevk edildi.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ