İzmit'te Otomobilin Çarptığı Kadının Kaza Anı Kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki kadına çarptığı kazanın kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntüde, otomobilin çarpmasıyla kadının havalanarak takla attığı ve metrelerce savrularak yola düştüğü görülüyor.

Karabaş Mahallesi D-100 yan yol İstanbul istikametinde dün meydana gelen kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Esra A.'ya, M.K.E. (27) idaresindeki 41 ARD 130 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar Esra A.'nın yardımına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinde ilk müdahalesi yapılan Esra A., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, kaza anı yaya geçidinde duran bir diğer aracın yol kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, yaya geçidinden geçen kadının otomobilin çarpmasıyla havalanarak takla attığı ve metrelerce savrularak yola düştüğü anlar yer aldı. Ayrıca kazayı gören çevredeki vatandaşların kazazedenin da yardıma gitti görüldü. - KOCAELİ