Gebze'de yapılan aramada 53 antik sikke ele geçirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 53 Antik Yunan dönemine ait sikke bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 53 sikke ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durdukları şahsın üzerine arama yaptı. Yapılan aramada 53 Antik Yunan dönemine ait sikke ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ