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Kocaeli'de kaybolan kadının öldürülmesiyle ilgili 26 kişi gözaltına alındı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2017'de kaybolan 4 çocuk annesi kadının öldürüldüğü iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı. İstanbul, Kocaeli ve Van'da düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler arasında kadının eşi de bulunuyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2017'de kaybolan 4 çocuk annesi kadını öldürdükleri iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güneş Y'nin (28) 7 yıl önce kaybolmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Polisin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası, kadının aile fertlerince öldürüldüğü iddiasıyla İstanbul, Kocaeli ve Van'da düzenlenen operasyonla 26 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında kadının eşinin de bulunduğu aynı aileden N.Y, S.Y, M.Y, B.Y, F.Y, O.Y, A.Y, S.Y, Z.Y, B.Y, M.Y. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 14'ü ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, daha önce kadının, birlikte kaçtığı iddia edilen erkek tarafından aile fertlerinin baskısı üzerine polise teslim edildiği öğrenildi.

Daha sonra kadının eşinin kendisini darbettiği iddiasıyla emniyete başvurduğu, bunun sonucunda da sığınma evinde kalmaya başladığı belirtildi.

Sığınma evinden çıkan kadının, bir süre sonra aile fertlerince Körfez ilçesinde ormanlık alanda öldürüldüğü değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon İstanbul Kocaeli Körfez Çocuk Van Polisiye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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