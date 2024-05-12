Kocaelispor'da Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı, Ertuğrul Sağlam teknik direktör oldu

Kocaelispor'da Mustafa Gürsel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine ikinci kez Ertuğrul Sağlam getirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da 34. hafta alınan Sakaryasapor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı. Teknik direktörlük görevine ise sezon başında da takımı çalıştıran Ertuğrul Sağlam getirildi. Deneyimli çalıştırıcı ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı. - KOCAELİ