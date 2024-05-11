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Kocaelispor, Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında play-off hattındaki sıralamayı yakından etkileyen maçta Kocaelispor, Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu. Del Valle ve Dino Ndlovu'nun attığı gollerle Sakaryaspor galibiyete ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında play-off hattındaki sıralamayı yakından etkileyen maçta Kocaelispor konuk ettiği Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Ndlovu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cem Akpınar'ın sert şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

50. dakikada Dimitrov'un sol çaprazdan vuruşunda top sağdan az farkla dışarıya çıktı.

52. dakikada ceza sahasının sol çaprazından Dimitrov'un içeriye çevirdiği topa arka direkte Del Valde'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

55. dakikada savunma arkasına sarkan Dino Ndlovu'nun şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

88. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Dimitrov'un yerden pasında kale önünde Dino meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

Hakemler: Burak Pakkan, Murat Temel, Anıl Usta

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan (Barış Alıcı dk. 64), Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik, Josip Vukovic (Giorgi Kharaishvili dk. 60), Candeias, Amaral (Mehmet Yılmaz dk.82), Giorgi Beridze (Ramil Sheidaev dk.60), Skhirtladze (Cem Ekinci dk.82)

Yedekler: Mehmet Enes Sarı, Bedirhan Yıldız, Fofana, Mesut Can Tunalı, Burak Öksüz

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Isaac Donkor, Rajko Rotman, Bülent Uzun, Hasan Kılıç (Erdi Dikmen 90+6), Sinan Kurt (Muhammed Himmet Ertürk dk. 90+2), Zdravko Dimitrov, Murat Cem Akpınar (Çağlayan Menderes dk. 89), Del Valle, Dino Ndlovu (Koray Kılınç dk. 90+2)

Yedekler: İbrahim Demir, Orhan Can Bostan, Berat Badak, Samed Onur, Berat Can Şanlı, Bülent Cevahir

Teknik Sorumlu: Coşkun Demirbakan

Goller: Del Valle (dk. 52), Dino Ndlovu (dk.88) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Yusuf Cihat Çelik, Atila Turan, Emir Ortakaya, Yusuf Abdioğlu (Kocaelispor), Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Sakaryaspor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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