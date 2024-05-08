Üye Girişi
Haberler

İzmit'te Apartman Yöneticisi Komşusunu Silahla Yaraladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartman yöneticisi, tartıştığı komşusunu silahla yaraladı. İkamet eden S.D. ile apartman yöneticisi M.Ö. arasında binadaki tadilatın çıkardığı gürültü nedeniyle akşam mesajlaşma uygulaması üzerinden tartışma yaşandı. Giriş katta yaşayan yönetici M.Ö, sabah saatlerinde eşi ve çocuğuyla asansörden inen S.D'ye tabancayla ateş etti. Bacağından yaralanan S.D, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli M.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartman yöneticisi, tartıştığı komşusunu silahla yaraladı.

Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde ikamet eden S.D. (38) ile apartman yöneticisi M.Ö. (64) arasında binadaki tadilatın çıkardığı gürültü nedeniyle akşam mesajlaşma uygulaması üzerinden tartışma yaşandı.

Giriş katta yaşayan yönetici M.Ö, sabah saatlerinde eşi ve çocuğuyla asansörden inen S.D'ye tabancayla ateş etti.

Bacağından yaralanan S.D, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli M.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Olay Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title