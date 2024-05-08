İzmit'te Apartman Yöneticisi Komşusunu Silahla Yaraladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartman yöneticisi, tartıştığı komşusunu silahla yaraladı. İkamet eden S.D. ile apartman yöneticisi M.Ö. arasında binadaki tadilatın çıkardığı gürültü nedeniyle akşam mesajlaşma uygulaması üzerinden tartışma yaşandı. Giriş katta yaşayan yönetici M.Ö, sabah saatlerinde eşi ve çocuğuyla asansörden inen S.D'ye tabancayla ateş etti. Bacağından yaralanan S.D, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli M.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartman yöneticisi, tartıştığı komşusunu silahla yaraladı.
Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde ikamet eden S.D. (38) ile apartman yöneticisi M.Ö. (64) arasında binadaki tadilatın çıkardığı gürültü nedeniyle akşam mesajlaşma uygulaması üzerinden tartışma yaşandı.
Giriş katta yaşayan yönetici M.Ö, sabah saatlerinde eşi ve çocuğuyla asansörden inen S.D'ye tabancayla ateş etti.
Bacağından yaralanan S.D, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli M.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.