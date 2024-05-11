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Servis aracı ile apartmanın önünden çöp bidonu çaldılar: O anlar kamerada

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın önünde bulunan çöp bidonu, bölgeye geldikleri servis aracı ile çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri, hırsızları tespit etmek için çalışma başlattı.

Servis aracı ile apartmanın önünden çöp bidonu çaldılar: O anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın önünde bulunan çöp bidonunu bölgeye geldikleri servis aracı ile çaldılar. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 9 Mayıs Perşembe günü saat 21.55 sıralarında Esentepe Mahallesi Şehit Süleyman Sokak üzerinde meydana geldi. Apartmanın önünde bulunan çöp bidonu çalındı. Bunun üzerine apartmanda bulunan güvenlik kamerasını inceleyen vatandaşlar, çöp bidonunu akşam saatlerinde bölgeye gelen bir servis aracına yüklenerek çalındığını gördü. Daha sonrasında güvenlik kamerası görüntüleri polis ekiplerine teslim edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, hırsızları tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Çöp bidonu hırsızlığı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; apartman önüne yanaşan servis aracından inen bir kişinin, çöp bidonunu araca yüklediği ve sonrasında aracın bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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