Kandıra'da Hafızlar Derneği Kahvaltıda Buluştu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Hafızlar Derneği üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.

Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Erol Ölmez ve İlçe Müftüsü Rahmi Sancar da katıldı.

Dernek başkanı Muhammet Er, derneğin kuruluş sürecinden ve amacından bahsetti.

Derneğin kurulmasının ardından sivil toplum kuruluşları, protokol, siyasi parti temsilcileri ve Kandıralılardan destek istemeye devam ettiklerini aktaran Er, "Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu hedefimiz için büyüklerimizi bilgilendirdik, istişare ettik ve desteklerini istedik. Hafızlık yatılı Kur'an Kursunun açılabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.