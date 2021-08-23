Kocaeli'de balıkçılar yeni sezon için gün sayıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de balıkçılar yeni sezon için gün sayıyor

Kocaeli'de balıkçılar yeni sezon için gün sayıyor
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala "Vira bismillah" demek için 1 Eylül'ü bekliyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala "Vira bismillah" demek için 1 Eylül'ü bekliyor.

Ereğli Mahallesi'nde su ürünlerinde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeni av sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Balıkçı Hasan Akış (50), AA muhabirine, 30 yıldan bu yana balıkçılık yaptığını belirterek, sezon yaklaştıkça hazırlıkların hızlandığını söyledi.

Denizle buluşmalarına günler kaldığını vurgulayan Akış, "Geçen yıl müsilajdan dolayı sezonu erken kapattık. Yeni sezona müsilajsız başlayacağız inşallah. Hamsi, istavrit var palamuttan daha haber yok. Şimdi son hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah sorunsuz kazasız bir yıl geçiririz. Bereketli bir sezon bizi bekliyor. Sardalya, hamsi ve istavrit bol olur. Bu yıl geçen sezon yaşanan sıkıntıları yaşamazsak müsilaj gibi. Vatandaşlarımızın yüzünü balıkla güldürürüz inşallah." ifadelerini kullandı.

"Müsilajdan dolayı çok zarar gördük"

Cengiz Çakır (66) da yaklaşık 2,5 yıldır yunus balıklarından yana çok sıkıntı yaşadıklarını ve yunusların ağlarına çok zarar verdiğini bildirdi.

Yunusların, tuttukları balıklara da zarar verdiğine işaret eden Çakır, "Geçen yıl müsilaj nedeniyle büyük tekneler sezonu erken kapattı ama bizler küçük tekne sahipleri ve balıkçılar olarak balık tutmaya devam ettik. Yunus balıklarından daha sonra müsilajdan dolayı çok zarar gördük." diye konuştu,

Onur Kartal (32) ise 15 senedir balıkçılık yaptığını belirterek, "Yani yaşımın yarısını balık yakalayarak geçirdim. Geçen yıl müsilaj bize çok zarar verdi. Şimdilerde bu sıkıntı gözükmüyor. Bu yıl bereketli bir sezon bekliyoruz. Denizden aldığımız işaretler öyle. Arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, istavrit ve hamsi çok olduğunu duyduk. Bereketli bir sezon bizi bekliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Adem Murat Yücel
Magazin Cem Belevi Cimilli İbo Fahriye Evcen Kaan Yıldırım
Spor Muslera Arda Turan Burak Elmas Sergen Yalçın Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kocaeli'de balıkçılar yeni sezon için gün sayıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 09:09:05. #1.14#

title