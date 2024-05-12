Ajax - Almere maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - Almere maçı nereden izlenir?

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AJAX - ALMERE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ajax ile Almere arasındaki Hollanda Eredivisie maçı, 12 Mayıs Pazar günü saat 15:30'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için Exxen kanalı mevcut. Exxen'i numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Maç, Amsterdam'da Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.