Kilis'te korana virüs vakaları zirve yaptı
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Kilis'te korana virüs vakaları zirve yaptı

Kilis'te korana virüs vakaları zirve yaptı Kilis'te son bir hafta içerisinde korona virüs vakalarının artması nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısı 50'ye yükselirken, 3 köy, 1 mezra olmak üzere, bir çok sokak ve eve karantina uygulanıyor.

15.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:28

Kilis'te korana virüs vakaları zirve yaptı

KİLİS - Kilis'te son bir hafta içerisinde korona virüs vakalarının artması nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısı 50'ye yükselirken, 3 köy, 1 mezra olmak üzere, bir çok sokak ve eve karantina uygulanıyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te son bir hafta içerisinde korona virüs sayısında artış yaşanıyor. Bugün itibariyle Kilis'te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 320 pozitif vaka tespit edildiği, 246 kişinin iyileştiği, hastanede 50 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 22 kişi olduğu bildirildi. Korona virüsten 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir hafta öncesine kadar koronalı hasta sayısı tekli rakamlara düştüğün Kilis'te, artan vakalar nedeniyle hızlı bir yükseliş yaşanıyor, Kilis dışından gelenlerin bulaştırması nedeniyle Musabeyli ilçesine bağlı Koçcağız ile Kozlubağ köyleri. Elbeyli ilçesinde Yağızköy Eğlence Mezrası ile Alahan Köyü Salhan mezrasında bazı evler ile Kilis merkeze bağlı Gümüşsuyu köyü, Küplüce Köyüne bağlı Oruçlu mezrası ile Helvacıoğlu Mahallesi Miskinler Sokağı korona virüslü hastaları nedeniyle 14 günlük karantinaya alındı. Kilis kent merkezinde ise çok sayıda evde karantina uygulanıyor.

Kilis'te korana virüs vakaları zirve yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

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