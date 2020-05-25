Kazada kaybettikleri 4 kızını özleyen aileyi kabristana polisler götürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazada kaybettikleri 4 kızını özleyen aileyi kabristana polisler götürdü

Korona virüs önleme çalışmaları kapsamında Ramazan Bayramı'nda ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında bir aile, iki yıl önce trafik kazasında kaybettikleri kızlarının kabrine gitmek için polisi aradı.

Kazada kaybettikleri 4 kızını özleyen aileyi kabristana polisler götürdü
25.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:58

Korona virüs önleme çalışmaları kapsamında Ramazan Bayramı'nda ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında bir aile, iki yıl önce trafik kazasında kaybettikleri kızlarının kabrine gitmek için polisi aradı. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anne ve babayı evlerinden alarak Ümraniye'deki Ihlamur Kuyu Mezarlığı'nda yatan kızlarının mezarına götürdü.

Korona virüs salgınına yönelik ülke genelinde alınan önlemler kapsamında Ramazan Bayramı süresi boyunca 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Güngören'de oturan Gönül ve Hasan Morkoç çifti, 2018 yılında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 7 kişinin öldüğü elim bir trafik kazasında kaybettikleri 4 kızının kabrini ziyaret etmek istedi. Kazada kaybettikleri kızları Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç ve Gülsüm Morkoç'un hasretiyle yanıp tutuşan Morkoç çifti, sokağa çıkma yasağı nedeniyle kabristana gidemedi. Çift, dün Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak isteklerini polise iletti. Talebi hemen dikkate alan Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan Gönül ve Hasan Morkoç çiftini evlerinden alarak ekip otosuyla Ümraniye'deki Ihlamur Kuyu Mezarlığı'na götürdü. Duygusal anların yaşandığı kabristanda mezarlardaki çiçeklere su döken polis, sosyal mesafe kuralına da uyarak aileyle birlikte dua etti. Yapılan duanın ve ziyaretin ardından Morkoç çifti, emniyet ekiplerince tekrar Güngören'deki evlerine bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Haber
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu
ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Mfö Acun Ilıcalı Ersin Korkut Hande Ataizi
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Şehit Muğla Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kazada kaybettikleri 4 kızını özleyen aileyi kabristana polisler götürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 15:58:38. #1.15#
title