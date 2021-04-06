Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga (3)

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Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda uzlaşma için bir araya gelen iki taraf arasında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz