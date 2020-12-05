Karısını tüfekle vuran koca tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karısını tüfekle vuran koca tutuklandı

05.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:34

Karısını tüfekle vuran koca tutuklandı Aksaray'da karısını çıkan tartışma sırasında elinden tüfeği almak isterken yanlışlıkla vurduğu iddia edilen ve yakalandığında basın mensuplarına saldırarak "Haberim yokmuş gibi çek kanka" diyen şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı...

Karısını tüfekle vuran koca tutuklandı

Aksaray'da karısını çıkan tartışma sırasında elinden tüfeği almak isterken yanlışlıkla vurduğu iddia edilen ve yakalandığında basın mensuplarına saldırarak "Haberim yokmuş gibi çek kanka" diyen şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da kendisinden boşanmak isteyen karısını çıkan tartışma sırasında elinden tüfeği almak isterken yanlışlıkla vurduğu iddia edilen bir kişi, olaydan iki gün sonra polisin operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmak isteyen ve daha sonra "Haberim yokmuş gibi çek kanka" diyen şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 3 Aralık tarihinde Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanmak isteyen Tuğçe U. (24), Eylül ayında eşine 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşinin kendisinden boşanmasını hazmedemeyen Hadiyet U. (30), uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından eve gelerek eşiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, Tuğçe U., tartışma sırasında eşinin elindeki tüfeği almak istedi. Tüfeğin ateş alması sonucu bacağından ve karın bölgesinden yaralanan Tuğçe U., komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi Acil Servisine kaldırıldı. Eşini tüfekle vuran Hiyat U., olaydan sonra kaçarak izini kaybettirdi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma ve takip sonucu şüphelinin kaldığı adresi tespit etti. Polis ekiplerinin Zincirli Mahallesi 502 Sokakta bulunan bir apartmandaki eve düzenlediği operasyonda, şüpheli Hidayet U., yakalandı.

"Haberim yokmuş gibi çek kanka"

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülen şüpheli Hidayet U. burada görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırmak istedi. Sözlü saldırıda bulunduğu gazetecilere tehditlerde savuran şüpheli Hidayit U., polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Hastane çıkışında da gazetecilerin "Nerede saklandın bugüne kadar" sorusuna da küfür ederek cevap verdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli burada da sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Şüpheli Hidayet U., adliye girişinde basın mensuplarına, "Haberim yokmuş gibi çek kanka" diyerek gülümsedi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karısını tüfekle vuran koca tutuklandı
Karısını tüfekle vuran koca tutuklandı
Karısını tüfekle vuran koca tutuklandı
Karısını tüfekle vuran koca tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

İlgili Haberler

Karısını tüfekle vuran koca tutuklandı
Karısını tüfekle vuran koca tutuklandı
Eşini tüfekle vuran kocanın 'Haberim yokmuş gibi çek kanka' sözleri pes dedirtti
Eşini tüfekle vuran kocanın "Haberim yokmuş gibi çek kanka" sözleri pes dedirtti
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık Demet Özdemir Seren Serengil Diego Armando Maradona
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karısını tüfekle vuran koca tutuklandı - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 18:45:55. #1.15#
title