İsveç'ten getirilen Türk hasta Emrullah Gülüşken'in yakınları devlete minnettar
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İsveç'ten getirilen Türk hasta Emrullah Gülüşken'in yakınları devlete minnettar

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla çocuklarıyla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in yakınları, devlete minnettarlık duyuyor.

İsveç'ten getirilen Türk hasta Emrullah Gülüşken'in yakınları devlete minnettar
28.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:14

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla çocuklarıyla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in yakınları, devlete minnettarlık duyuyor.

İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen, kızları Samira ve Leyla'nın sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısının karşılık bulması sonucu Gülüşken ve 3 çocuğunun ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesinin yankıları sürüyor.

Emrullah Gülüşken ile çocukları Esma, Samira ve Mahmut'un sevk edildikleri Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Türkiye'yi gururlandıran, İsveç basınında da büyük ilgi gören bu operasyon, Gülüşken'in Batman'ın Gercüş ilçesinin Kayapınar beldesinde yaşayan yakınlarını da mutlu etti.

"Bütün dünyayı gezdim, bizim devletimiz gibi devlet yok"

Emrullah Gülüşken'in ağabeyi Fevzi Gülüşken (65) AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı zamanda İsveç vatandaşı olduğunu, bu ülkeye sık sık gittiğini söyledi.

Kardeşi ile sürekli irtibat halinde olduklarını dile getiren Gülüşken, "Kardeşimin oğlu Mahmut rahatsızlanınca hastaneye götürdüler. Mahmut, hastanede yapılan iğnenin ardından evine gönderildi. Daha sonra kardeşim hastalandı, koronavirüs tespit edildi. İsveç'teki hastanede kardeşime bakmadılar." diye konuştu.

Gülüşken, İsveç'te bulunduğu süreçte bir arkadaşının da benzer bir mağduriyet yaşadığını anlatarak, "Arkadaşımız iş kazası geçirdi, kendi imkanımızla acil servise götürdük. Arkadaşımızın sigortası olmadığını öğrenince hastaneye almak istemediler. 300 avro yatırdıktan sonra arkadaşımızı tedavi altına almışlardı." dedi.

Kardeşinin Türkiye'ye getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Gülüşken, "Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Bütün dünyayı gezdim, bizim devletimiz gibi devlet yok." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun"

Emrullah Gülüşken'in yeğenlerinden Bayram Ertuğrul (42), Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua ettiklerini belirtti.

"Devletimizin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha öğrendim." diyen Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Allah onu muvaffak etsin, başımızdan eksik etmesin. "

Esra Kurtbaş ise ambulans uçakla gerçekleştirilen tahliyeyi sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, dayısının durumunun iyiye gittiği bilgisini aldıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanına, Sağlık Bakanına, emeği geçen herkese teşekkür eden Kurtbaş, "Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

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