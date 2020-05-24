İSTANBUL'DA BAYRAM SABAHI CAMİİLER BOŞ KALDI
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İSTANBUL'DA BAYRAM SABAHI CAMİİLER BOŞ KALDI

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camiiler, bayram sabahı boş kaldı.

İSTANBUL'DA BAYRAM SABAHI CAMİİLER BOŞ KALDI
24.05.2020 07:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 07:15
İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camiiler, bayram sabahı boş kaldı. Minarelerden tekbirler okundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süre ibadete kapatılan camilerde, bu sene Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılınamadı. Boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler okundu. Genelde avlusundaki kalabalıkla görüntülenen Eyüpsultan Camii'nde, caminin avlusu güvercinlere ve polis ekiplerine kaldı. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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