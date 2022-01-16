İSTANBUL BOĞAZ TRAFİĞİ GEMİ ARIZASI NEDENİYLE ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

İSTANBUL DHA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde kuru yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde makine arızası yapan BRAVE KNIGHT isimli kuru yük gemisi için KURTARMA-8, 10 römorkörümüz, KEGM-6 botumuz ve kılavuz kaptanımız ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Boğaz Trafiği çift yönlü askıya alındı." denildi.

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