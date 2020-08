İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ 1 milyon leylek sonbahar göçü için havadaDünyada leylek göç yolunun en yoğun olduğu bölge olan İstanbul'da, mart ayında Afrika'dan Avrupa ve Balkanlara göç eden 600 bine yakın leyleğin, yine İstanbul ve Anadolu üzerinden Afrika'ya geri dönüş yolculuğunun en yoğun dönemi yaşanıyor.

İlkbaharda Hatay üzerinden İstanbul'a, oradan da Avrupa ve Balkanlara göç eden leyleklerin sonbahar göçü başladı. İstanbul semalarında bugünlerde on binlerce leyleğin Avrupa'dan Afrika'ya göç yolculuğunun heyecanı yaşanıyor. 15 yıldır leylek göçünde sayımlar yapan, yaralı leylekleri tedavi ettiren ve bölgede 'Leylek baba' olarak bilinen 75 yaşındaki Fikret Can ve gönüllü gözlemciler, leyleklerin sonbahar göçünü hem görüntülüyor hem de sayım yapıyor.

1 MİLYONA YAKIN LEYLEK

İlkbaharda İstanbul üzerinden Avrupa ve Balkanlara yılda yaklaşık 500-600 bin leyleğin göç ettiğini belirten Fikret Can, 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesiyle yeniden Afrika'ya dönüşe geçen leyleklerin sonbahar göçü dönemindeki sayılarının ise 900 bin- 1 milyonu bulduğunu açıkladı. EN DAR GEÇİT GÜZELCE-TEPEKENT ARASIİlkbahar göçünde Kumburgaz- Karaburun arasındaki 40 kilometrelik alanın en dar geçit olduğunu anlatan Can, 'Sonbahar göçü' olarak adlandırılan Afrika yolculuğunun en muhteşem gözlemlendiği yerin ise İstanbul'da Büyükçekmece'nin Güzelce- Tepekent arasındaki 4 kilometrelik dar geçit olduğu ve bu bölgenin dünyada eşi ve benzerinin olmadığını kaydetti. GÖÇÜN EN YOĞUN DÖNEMİLeyleklerin sonbahar göçünün ağustos ayının başından eylül ortasına kadar sürdüğünü dile getiren Can, "15-31 Ağustos tarihleri arasını kapsayan bu günlerde leylek göçünün en yoğun dönemini yaşıyoruz. Şu an İstanbul semalarında on binlerce leyleği görmek mümkün. Sonbahar göçünde kuzey rüzgarları güçlü olduğundan hepsi neredeyse Marmara kıyılarına yığılır ve en yoğun görüldüğü alan Güzelce- Tepekent arasındaki 4 kilometrelik dar geçit" dedi.HERKESİN GÖZÜ GÖKYÜZÜNDE OLSUNLeyleklerin Avrupa ve Balkanlar'dan başlayan geri dönüş yolculuğunun Türkiye'de Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Yalova, Bursa, Eskişehir, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay'dan güneye doğru devam edeceğini dile getiren Fikret Can, "Özellikle bu güzergahlarda bugünlerde herkesin gözü gökyüzünde olsun. On binlerce leyleği görmek mümkün" diye konuştu. YAVRULARIN YÜZDE 60'I TELEF OLUYORİlkbaharda 500-600 bin, sonbaharda ise 900 bin-1 milyona yakın leyleğin göç yolculuğunda olduğuna, yavruların ise yüzde 60'ının, erişkinlerin yüzde 40'ının telef olduğuna dikkati çeken Can, bu yolculukta leyleklerin yaşadığı en büyük tehdidin enerji nakil hatları olduğunu vurguladı. Bu hatlar nedeniyle on binlerce leyleğin öldüğünü söyleyen Can, "Leyleklere özgü en büyük felaket özellikle Trakya'dan girdiklerinde, bütün Trakya bölgesine yayılmış olan enerji nakil hatları. Bu konuda dağıtım şirketleriyle görüşmeler yapıyoruz, çok olumlu bakıyorlar ama çalışmalar yavaş ilerliyor. Bu sorunu TBMM Hayvan Hakları Komisyonu'na da ilettik" dedi. HÜZÜN VE MUTLULUKLeylek göçünü gözlemleyerek fotoğraflayan Emine Nurhan Tekin, leyleklerin geri dönüş yolculuğunun yazın bittiği sonbaharın başladığını gösterdiğini belirterek, "Leylekler artık kendi yazlık bölgelerine gidiyor. Tabii yollarında bir sürü tehlike var. Elektrik nakil hatları, kaçak avcılar, trafik gibi genellikle insan kaynaklı tehditler çok fazla. Leyleklerin göçü kışın geldiğini gösterdiği için hüzün yaşatırken, gökyüzünde on binlerce leyleği birlikte görmek de mutluluk veriyor" diye konşutu.EKOTURİZM POTANSİYELİGöç güzergahındaki herkesin bu görsel şöleni izlemesi gerektiğini belirten Tekin, şöyle dedi: "Ekoturizm açısından özellikle İstanbul'da ekonomimize de büyük katkısı olacağını düşünüyorum. İnsanların dikkatinin çekilmesi ve farkındalık yaratılması gerekiyor. Avrupa'da çok fazla kuş gözlemcisi var, İngiltere'de insanlar 4 yaşında başlıyor. Bizde ise 3-5 kişiyiz. 80 milyonda en az 3-5 milyonun bu farkındalığı yaşaması, böyle bir doğa olayının yaşandığını bilmesi ve takip etmesi gerekiyor."

Sahilde çalışma yapılan iş makinesi, kaplumbağa yuvalarını dağıttı ANTALYA'nın Kumluca ilçesi sahilinde yol çalışması yapılan iş makinesi, üzerinden geçtiği deniz kaplumbağası yuvalarına zarar verdi. Yuvalardaki yumurtaların bazıları ezilirken, bazıları ise açıkta kalınca diğer hayvanlara yem oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından iş makinesinin ait olduğu Kumluca Belediyesi hakkında tutanak düzenledi.

Kumluca'ya bağlı Beykonak sahilinde iş makinesiyle yapılan yol açılma çalışması sırasında, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek, çubuklar ve kafesler ile işaretlenen koruma altındaki deniz kaplumbağası yuvaları zarar gördü. Denizle karanın buluştuğu noktada yol açılan iş makinesi nedeniyle bozulan birkaç yuvadaki bazı yumurtalar ezilirken, bazıları ise açıkta kalınca diğer hayvanlara yem oldu. Çevredekiler, zarar görmeyen deniz kaplumbağası yumurtalarını yeniden kumun altına gömdü.

İŞ MAKİNESİ, KUMLUCA BELEDİYESİ'NE AİTMİŞSosyal medya kullanıcıları, olaya ilişkin tepkilerini kendi hesaplarından dile getirdi. Yol açılan iş makinesinin Kumluca Belediyesi'ne ait olduğu belirtilirken, belediye yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. Yol açılan bölgedeki sitelerde oturan ve 2 ay önce Kumluca Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Ramazan Uluşar, site sakinlerinin 'WhatsApp' grubundan şu paylaşımı yaptı:

'Arkadaşlar bu çalışma Beykonak Mavikent villalarının arasından denize dışarıdan gelen kişilerin ulaşımını sağlamak, sitemizi de rahatlatmak için yapılan bir çalışmadır. Evet zarar verilmiş ama büyütmeyelim lütfen. Belediyeyle sitemizin çok işleri var.'Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin sahile gelerek, deniz kaplumbağası yuvalarında inceleme yaptığı, işlemle alakalı Kumluca Belediyesi hakkında tutanak düzenlediği öğrenildi.

Batman'da ata tüfekli saldırı; vücudundan 18 saçma çıktı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, pompalı tüfekle saldırıya uğrayan at, yaralandı. Atın sahibi Rıdvan Korkut, "Bir vicdansız tarafından tüfekle ateş edilmiş. Kimin vurduğunu bilmiyorum ama vücudundan 18 saçma çıktı" dedi.Gercüş ilçesinde yaşayan Rıdvan Korkut, sabah saatlerinde atını kontrol ettiği sırada vücudunda pompalı tüfekten çıktığı belirlenen çok sayıda saçma gördü. Atın vücudundaki 18 saçmadan 2'sini kendisinin çıkardığını belirten Korkut, tedavisi için veterinere götüreceğini söyledi. Atına kim tarafından saldırı yapıldığını bilmediğini ifade eden Korkut, "Sabah saatlerinde atımı sürekli kontrol ediyorum. Bu sabah geldiğimde at kanlar içindeydi. Pompalı tüfekle ateş etmişler. Vücudunda 18 saçma tespit ettim. Kimin vurduğunu bilmiyorum ama bu vicdansızı Allah'a havale ediyorum. 2 saçmayı ben kendim çıkardım. Veterinere götüreceğim atımı" dedi.

Ecrin, Burdur'un en küçük kick boks sporcusu BURDUR'da yaşayan ve teyzesi antrenör olan, kentin en küçük kick boks sporcusu Ecrin Metin (6), dünya şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu İl Temsilcisi ve antrenör Deniz Sögü Koç'un yeğeni olan Ecrin Metin, her gün teyzesiyle birlikte antrenmana gidiyor. Geçen yıllarda düzenlenen turnuvalarda gösteri maçlarına çıkan Ecrin, antrenman salonunda çalışmalarını sürdürüyor. Metin, kick boksu çok sevdiğini belirterek, "Teyzemle her gün antrenmana geliyorum. Hedefim dünya şampiyonluğu" dedi.

Ecrin'in teyzesi Deniz Sögü Koç ise 2009 yılında geldiği Burdur'da kick boksu başlattığını belirterek, "Kick boks Burdur'da şu an çok güzel yerlere geldi. Milli takıma sporcular yetiştiriyoruz. Çok ilgi görüyor ve Burdur'un ilçelerinde bile kick boks yapılmaya başlandı. Çok sevilen bir spor" diye konuştu.

Burdur'un şu anda en küçük kick boks sporcusu Ecrin'in ileride profesyonel sporcu olmasını istediğini söyleyen Koç, "Ecrin benimle birlikte antrenmanlara gele gide görsel olarak kick boksu öğrendi. Gittiğimiz iller arası turnuvalarda gösteri maçlarına çıktı. Kick boksun tanıtımlarında yer aldı. Gerçekten yetenekli bir çocuk. Şimdi amatör olarak bu işi yapıyor. Önümüzdeki yıllarda profesyonel olarak yapmasını çok arzu ediyorum. Kick boksu çok seviyor" dedi.

Saç tokasıyla kapılarını açtıkları arabayı sevgilisine ittirerek çaldı

Bursa'da 2 sevgili saç tokasıyla kapılarını açtıkları bir otomobili düz kontak yaparak çaldı. Muhammet Y'nin (30) şoför koltuğuna geçtiği otomobili kız arkadaşı Sevgi H.K.'nin (27) ittirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan ikili çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Akpınar Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta 09.30 sıralarında meydana geldi. Muhammet Y. ile kız arkadaşı Sevgi H.K. daha önce gözlerine kestirdikleri bir otomobilin kapılarını saç tokasıyla açtılar. Ardından da otomobili düz kontakta çalıştıran çiftten Muhammet Y. otomobilin şoför koltuğuna geçti. O esnada kız arkadaşı Sevgi H.K. ise otomobili arkadan ittirerek sevgilisine destek oldu.Sabah işe gitmek için evinden çıkan otomobil sahibi aracının yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Otomobilin çalındığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay anına ait görüntülere ulaştı. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, yapılan çalışma sonucu çalınan otomobili terk edilmiş olarak Mudanya yolu üzerinde buldu. Çevrede araştırma yapan ekipler, aracın bulunduğu yere yakın bir barakada ise 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Muhammet Y. ile suç ortağı olan sevgilisi Sevgi H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde ayak tenisi

DİYARBAKIR'da koronavirüs salgını nedeniyle spordan uzak kalan çocuklar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Altın ayaklar yarışıyor' sloganıyla 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde ayak tenisi turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce koronavirüs salgını sürecinde spordan uzak kalan gençler ve çocuklar için 'Altın ayaklar yarışıyor' sloganıyla düzenlenen ayak tenisi turnuvasının 8'inci etabı UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirildi. Görevlilerce 3 yapay sahanın kurulduğu tarihi kalede uzman antrenörler eşliğinde müsabakalar düzenlendi. Aileleriyle gezmeye gelen çocukların da katıldığı turnuva, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleşti. Uzman antrenörler tarafından izlenen sporculardan yetenekli olanlar ayrıca lisanslı sporcu olarak ülkeye kazandırılacak. Şu ana kadar 1500 çocuğun faydalandığı ayak tenisi, kentin tarihi yerlerinde 10 etapta tamamlanacak. Etkinliğin sonunda il müdürlüğünce müsabakalara katılanlara madalya ve plaket verildi.

'GİTTİĞİMİZ HER YERDE YETENEK TARAMASI YAPIYORUZ'Antrenör Zeynep Çobanoğlu, normalde bu tür etkinlikleri tesislerinde düzenlediklerini ancak hem sporu çocukların ayağına götürmek hem de Diyarbakır'ın tarihi güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi. Çobanoğlu, "İlk etabı tarihi Keçi Burcu'nda yaptık. 8'inci etapta tarihi Zerzevan Kalesi'ni tercih ettik. Zerzavan Kalesi bilindiği üzere Roma İmparatorluğu'ndan kalan bir yapı. Son yapılan arkeolojik kazılarda asur döneminden kalan bir yapılar nedeniyle de dikkatimizi çekti. Kültürü ve sporu birleştirmek istedik. Çocuklar için de bir farkındalık oldu. Çocuklar televizyondan, kitaplardan okuduğu yapıları birebir inceleme şansı yakaladı. Burada Doç. Dr. Aytaç Coşkun, çocuklara gerekli bilgileri verdi. Yeni yapılan keşifleri de gösterdi. Hem kültürel hem de sportif bir etkileşim oldu. Çok mutluyuz. Keyifli geçiyor ve çocuklar da mutlu. Hedefimiz 2 bin öğrenciye ulaşmak. Yaklaşık bin 500 çocuğa ulaştık. Gittiğimiz her yerde de yetenek taraması yapıyoruz" dedi.

'TARİHİ ESERLERDE SPOR ÇOK GÜZEL'

Ayak tenisi oynayan Zeynep Su Güzel, ayak tenisini ilk kez oynadığını dile getirerek, "Zerzevan Kalesi çok güzel. Keşke her gün gelebilseydik. Tarihi eserlerde oynamak çok güzel" diye konuştu. Muhammed Çobanoğlu da ayak tenisini çok sevdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Futbol daha güzel ama futboldan sonra ikincisi bu oldu diyebiliriz. Çok güzel bir oyun. Kurallarını da öğrendim. Çok hoşuma gitti." Rize'den gelen Leyla Akkaya da, Zerzevan Kalesi'ne ilk defa geldiğini anlatarak, "Tarihimizin öne çıkması çok güzel. Bizimle gelen çocuklar da ayak tenisi oynuyorlar ve çok eğleniyorlar. Çok güzel bir etkinlik olmuş, teşekkür ederiz. Çocuklara bir değişiklik oldu. Pandemiden dolayı uzun zamandır dışarıya çıkamıyorlardı" dedi.

