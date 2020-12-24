İBB'ye Bursa'dan tepki: "Dini hayatla özü olmayan bu gösteriler her zaman müşteri bulmuştur"
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İBB'ye Bursa'dan tepki: "Dini hayatla özü olmayan bu gösteriler her zaman müşteri bulmuştur"

24.12.2020 14:18 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:49

İBB'ye Bursa'dan tepki: "Dini hayatla özü olmayan bu gösteriler her zaman müşteri bulmuştur" İBB'nin Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı ile birlikte İstanbul'da Hazret-i Mevlana'nın vefatının 747'nci gecesi münasebetiyle tertip ettiği Şeb'i Arus programına tepkiler sürüyor.

İBB'ye Bursa'dan tepki: "Dini hayatla özü olmayan bu gösteriler her zaman müşteri bulmuştur"

BURSA - İBB'nin Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı ile birlikte İstanbul'da Hazret-i Mevlana'nın vefatının 747'nci gecesi münasebetiyle tertip ettiği Şeb'i Arus programına tepkiler sürüyor.

Mevlevi geleneğinde bulunmayan kadın-erkek bir arada sema gösterisi yapıldı. Kur'an-ı kerimin Türkçe okunmasının yanı sıra girişteki naat kısmı Farsça aslından değil usule aykırı olarak Türkçe okundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı programa bir çok kişi büyük tepki gösterdi. Bu tepkilerden biri de Bursa'dan geldi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kara, "Aslında bu dini bir konu değildir. Osmanlı döneminde bu sema konusu tartışmalar vardı. Sema ne zaman yapılır? Sema insanların ruhen hazır oldukları bir zaman yapılabilir. Sema her haftanın filan günü Aralık ayının 17'sinde yapılmaz. Sema o semayı yapacak olan dervişlerin halet-i ruhiyesi ne zaman hazırsa o zaman yapılır. Çünkü bu film, seramoni, macera ya da bir müzik değil. Aslında din insanlardan bir şey istiyor. O da samimiyet, yani ihlastır. İhlas dini hayatın temelidir. İhlas, bir insanın kendi kozasını hiçbir gösterişe düşmeden, hiçbir riya tuzağına düşmeden örebilmesidir. Dini hayatın hiçbir tarafı gösteriye yönelik değildir. Sema gösterisinde neyi gösteriyorsunuz? Kime gösteriyorsunuz? Niçin gösteriyorsunuz? Mesele budur. Meseleye buradan bakmak gerekir. Gerisi detaydır, teferruattır. Dini hayatla özü olmayan bu gösteriler her zaman müşteri bulmuştur" dedi.

İBB'ye Bursa'dan tepki: 'Dini hayatla özü olmayan bu gösteriler her zaman müşteri bulmuştur'
İBB'ye Bursa'dan tepki: 'Dini hayatla özü olmayan bu gösteriler her zaman müşteri bulmuştur'
İBB'ye Bursa'dan tepki: 'Dini hayatla özü olmayan bu gösteriler her zaman müşteri bulmuştur'
İBB'ye Bursa'dan tepki: 'Dini hayatla özü olmayan bu gösteriler her zaman müşteri bulmuştur'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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