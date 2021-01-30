Husiler BMGK üyesi ülkelerin büyükelçilerini, insani krizi gözden geçirmek için Yemen'e davet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Husiler BMGK üyesi ülkelerin büyükelçilerini, insani krizi gözden geçirmek için Yemen'e davet etti

30.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:42
Husiler BMGK üyesi ülkelerin büyükelçilerini, insani krizi gözden geçirmek için Yemen'e davet etti

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin temsilcilerini, "kötüleşen insani durumu" incelemek üzere Yemen'i ziyaret etmeye çağırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin temsilcilerini, "kötüleşen insani durumu" incelemek üzere Yemen'i ziyaret etmeye çağırdı.

Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uzun yıllardır iç savaşın devam ettiği ülkedeki insani krize dikkati çekti.

Husi, "Yaşanan en büyük insani felaket durumunu gözden geçirmek için BMGK ülkelerinin büyükelçilerini Yemen'e davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BMGK üyelerine, "Yemen'de yaşanan kıtlık ve kuşatmaya karşı sorumluluklarını üstlenme ve kamu çalışanlarının durumunu da inceleme" çağrısında bulunan Husi, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu memurların maaşlarının ödenmesini engellemekle suçladı.

Husi'nin iddialarına ilişkin Suudi Arabistan'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti ve Husiler, ülkedeki insani durumun kötüleşmesinden ve yıllardır bir milyondan fazla devlet memurunun maaşlarının kesilmesinden birbirini suçluyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Hanife Gürdal İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Fernando Muslera Marcel Tisserand İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Ankara İstifa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Husiler BMGK üyesi ülkelerin büyükelçilerini, insani krizi gözden geçirmek için Yemen'e davet etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 13:56:07. #1.16#
title