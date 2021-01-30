Husiler BMGK üyesi ülkelerin büyükelçilerini, insani krizi gözden geçirmek için Yemen'e davet etti

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin temsilcilerini, "kötüleşen insani durumu" incelemek üzere Yemen'i ziyaret etmeye çağırdı.

Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uzun yıllardır iç savaşın devam ettiği ülkedeki insani krize dikkati çekti.

Husi, "Yaşanan en büyük insani felaket durumunu gözden geçirmek için BMGK ülkelerinin büyükelçilerini Yemen'e davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BMGK üyelerine, "Yemen'de yaşanan kıtlık ve kuşatmaya karşı sorumluluklarını üstlenme ve kamu çalışanlarının durumunu da inceleme" çağrısında bulunan Husi, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu memurların maaşlarının ödenmesini engellemekle suçladı.

Husi'nin iddialarına ilişkin Suudi Arabistan'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti ve Husiler, ülkedeki insani durumun kötüleşmesinden ve yıllardır bir milyondan fazla devlet memurunun maaşlarının kesilmesinden birbirini suçluyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar