(Havadan fotoğraflarla) -  Caddebostan sahilinde çemberli sosyal mesafe dönemi
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(Havadan fotoğraflarla) -  Caddebostan sahilinde çemberli sosyal mesafe dönemi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadıköy Caddebostan sahilindeki yeşillik alana vatandaşların sosyal mesafeyi korunması amacıyla çemberler çizildi.

(Havadan fotoğraflarla) -  Caddebostan sahilinde çemberli sosyal mesafe dönemi
26.05.2020 09:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:48

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadıköy Caddebostan sahilindeki yeşillik alana vatandaşların sosyal mesafeyi korunması amacıyla çemberler çizildi. 

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için Caddebostan'da "çemberli sosyal mesafe" uygulaması başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri belirli aralıklarla sahile çemberler çizdi. Çemberler havadan fotoğraflandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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