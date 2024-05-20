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Kadıköy'de Pitbull Cinsi Köpek Saldırısı

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Kadıköy'de bir kediye ve çevredekilere saldırdığı belirlenen pitbull cinsi köpek, belediye ekiplerine teslim edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında "Ağızlıksız gezdirilen bir köpek çevredekilere saldırdı" başlığıyla yer alan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Kadıköy'de bir kediye ve çevredekilere saldırdığı belirlenen pitbull cinsi köpek, belediye ekiplerine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında "Ağızlıksız gezdirilen bir köpek çevredekilere saldırdı" başlığıyla yer alan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, dün 15.30 sıralarında Osmanağa Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde pitbull cinsi köpeğin bir kediye ve çevredekilere saldırdığını belirledi.

Ekiplerce köpeği gezdiren M.K.İ, gözaltına alındı. M.K.İ'nin, köpeğin arkadaşına ait olduğunu ve gezdirdiği esnada sokak kedisine saldırarak yaraladığını söylediği öğrenildi.

Yasaklı cins köpek, ekipler tarafından Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin adli ve idari işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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