Haftalarca kapalı olan berber ve kuaförler açılmaya hazırlanıyor

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında haftalarca kapalı tutulan berber ve kuaförler de açılmaya hazırlanıyor.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında haftalarca kapalı tutulan berber ve kuaförler de açılmaya hazırlanıyor. İşletmeler, açılış öncesinde dezenfekte edilirken çalışanlar için de koruyucu maskeler dağıtıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle haftalarca kapalı tutulmasının ardından faaliyetlerine izin verilen ilk meslek gruplarından biri berberler ve kuaförler oldu. Kırıkkale Belediyesi de kent merkezindeki iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Hizmet alacak vatandaşların sağlığı için yapılan bu çalışmalar 266 iş yerini kapsıyor. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da, berber ve kuaförleri ziyarette bulunup ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Ayrıca tüm işletme sahipleri ve çalışanlarına da maske dağıtımı yapıldı.

"Pazartesi gününü bekliyoruz"

Korona virüs nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden kuaför Selçuk Solmaz, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte de sağ olsun belediyemiz gayet güzel bir şekilde dezenfektan işlemlerini yaptı. Personeller Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı gibi güler yüzlü bir şekilde geldi. İşlemlerini yaptılar. Güzel bir şekilde bizde temizliğimizi yapıp tekrardan ayın 11'i Pazartesi gününü bekleyeceğiz. Müşterilerimize tek kullanımlık ürünlerle hizmet vereceğiz. Müşterilerimizden de beklentimiz gelirken tedbirli bir şekilde gelmeleri. Yanında herhangi bir refakatçi olmadan gelmeleri. Zaten İçişleri Bakanlığının belirtmiş olduğu maddeler var. Onlara uyum sağlarlarsa biz de gayet güzel bir şekilde hizmet vereceğiz" dedi.

Kendi sağlığı ve müşterilerinin sağlığı için hijyene önem verdiklerini anlatan Aygül Çingöztok, müşterilerinin maskesiz gelmemelerini istedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA